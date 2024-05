De zon schijnt weer volop, maar let op: dit zorgt ook voor meer ongelukken

De dagen zijn weer langer en de zon schijnt weer volop. En hoewel sommigen daarvan genieten, kan het ook gevaarlijk zijn. Want nu de zon 's ochtends weer eerder opkomt, kan dat tijdens de ochtendspits ook voor gevaarlijke situaties zorgen op de snelwegen. Zeker op de A58 en A59, weet Erwin de Hart van de ANWB. Gelukkig weet hij ook wat je ertegen kunt doen.

Het was dinsdagochtend druk op de snelwegen in onze provincie. Meerdere ongelukken zorgden voor vertraging, onder meer op de A58, A50 en A16.

Waardoor die ongelukken kwamen, is niet duidelijk. Wel weten we dat in deze tijd van het jaar de zon laagstaat tijdens de ochtendspits, waardoor bestuurders nogal eens verblind kunnen raken. "Laagstaande zon kan zeker van invloed zijn op het aantal ongelukken", zegt Erwin de Hart van de ANWB. "Zeker op een dag als vandaag, als het helder is."

Met name als je over de A58 of A59 rijdt, is het 's ochtends oppassen geblazen. "De zon komt op in het oosten, en die twee snelwegen lopen letterlijk van het westen naar het oosten. Dus daar kun je er meer last van hebben. Het zijn ook drukke wegen, met veel op- en afritten. Als het druk is, er veel wordt ingevoegd en je ook nog eens verblind raakt door de zon, is de kans op ongelukken zeker aanwezig."