Aanhanger verliest kozijn op de A58, snelweg bezaaid met glasscherven

De snelweg A58 bij Etten-Leur ligt dinsdagochtend vol met glasscherven. Er is een kozijn van een aanhanger gevallen. De vertraging in de richting van Bergen op Zoom is daardoor zo'n dertig minuten.

Rijkswaterstaat ruimt het glas met een schoonmaakmachine op. De rechterrijstrook is daarom afgesloten. Daarna volgt de linkerrijstrook. De afsluiting duurt naar verwachting nog tot kwart voor twee dinsdagmiddag.