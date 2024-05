Paarden maanden opgesloten in smerige schuur zonder ruimte om te bewegen

Twee paarden hebben in de gemeente Deurne maandenlang opgesloten gezeten in een natte, vieze schuur. De dieren werden slecht verzorgd en ze hadden bijna geen bewegingsruimte, zo ontdekten de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) en de politie.

De eigenaar krijgt een proces-verbaal en de paarden zijn naar een andere plek gebracht. Pas als de eigenaar aan een aantal voorwaarden voldoet, kan hij de dieren terug eisen.

Urine en mest

De twee paarden werden vorige week bij een particulier ontdekt tijdens een controle van de LID en de politie. Ze zaten al maanden opgesloten in een schuur tussen de urine en mest. Omdat er geen droge sta- of ligplek voor de dieren was, zaten de paarden zelf ook van top tot teen onder de mest.

Het schuurtje was volgens de inspectie een krakkemikkig gebouwtje van hout en golfplaten. Het was vrijwel volledig afgesloten, waardoor de paarden geen enkel uitzicht hadden en zich nauwelijks konden bewegen. De paarden zelf werden ook slecht verzorgd. Ze hadden slechte hoeven en hadden tijdens de controle geen water of voedsel. Een van de paarden was dan ook veel te mager.