Diana is ASML-kapper: ook de grote bazen zitten in haar stoel

Chipmachinefabrikant ASML groeit en groeit en daar kan kapster Diana Coolen over meepraten. Ze heeft een mobiele kapsalon die steeds ergens anders in de buurt van het bedrijf staat. Haar klandizie: ASML-mannen die het wel handig vinden om vlak bij hun werk geknipt te worden. Nu het bedrijf zo groeit, is ze hard op zoek naar extra kappers. “Als het bedrijf groeit, groeien wij gewoon mee.”

De mobiele kapsalon is een omgebouwde schaftkeet met twee kappersstoelen. De keet staat nu bij het gebouw van ASML op het Flight Forum in Eindhoven. Eric Elsackers werkt hier als software-architect. Stipt om twaalf uur zit hij in de stoel, tijdens zijn lunchpauze. “We hebben een jong gezin met een zoontje van een half jaar oud. Dan hoef ik niet thuis nog een keer extra weg”, legt hij uit. Elke zes weken komt hij bij Diana. “Voor mij is het heel handig.” Diana werkt al ruim veertig jaar als kapper. Ze heeft een eigen kapsalon. De mobiele kapsalon met een gitaartje aan de wand en roodleren stoelen is door andere kappers ontwikkeld. Diana heeft ‘m jaren geleden overgenomen. Een gouden zet nu ze de keet bij ASML kan inzetten. De meeste van haar klanten op Flight Forum werken bij ASML. “Vooral mannen komen hier. Het is een barbershop waar we alleen knippen.”

"Engels is de voertaal."

“Het is internationaal. Het is een mengeling van mensen van over heel de wereld. Daar vertellen ze dan ook over. Dat vind ik interessant. We hebben het over familiezaken en soms wat over werk.”

Diana Coolen aan het werk in de mobiele kapsalon (foto: Rogier van Son).

De vooruitzichten zijn rooskleurig. Als de nieuwbouw van ASML aan de Run 1000 in Veldhoven klaar is, mag ze daar komen knippen. Exclusief voor medewerkers van het bedrijf. “Dan staan we op het terrein van ASML. Je moet een badge hebben om erop te kunnen.”

De omgebouwde schaftkeet van Diana (foto: Rogier van Son).

Diana is hard op zoek naar twee herenkappers die daar vijf dagen per week mannen willen knippen. Naast een vaste hand om te knippen, moeten ze ook een talenknobbel hebben: “Want Engels is de voertaal.” De chipmachinefabrikant heeft plannen om ook in Eindhoven uit te breiden met maximaal twintigduizend arbeidsplaatsen. Diana wil dan nog verder uitbreiden. “Dat is de bedoeling. We groeien gewoon mee. The sky is the limit.” Ze heeft ook wel eens een van de grote bazen van ASML geknipt. Wie, dat zegt ze niet: "Daar zit een geheimhouding op.”