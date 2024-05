Dure Rolex buitgemaakt van man in scootmobiel: eis 20 maanden cel

Vol trots reed een man van 64 altijd in zijn scootmobiel door het centrum van Breda. Overal maakte hij een praatje en dronk hij een kopje koffie. Om zijn pols een prachtig Rolex-horloge, een erfstuk van zijn broer. Dat mooie klokje trok echter ook de aandacht van kwaadwillenden en op 7 oktober vorig jaar werd de man beroofd. Dinsdag werd de beroving behandeld in de rechtbank in Breda.

Toen de man op die bewuste avond in oktober tegen middernacht thuis aankwam op het Oranje Nassauplein werd hij geduwd door een man van rond de 1.75 meter. Ook werd er een pistool getrokken. "Klok, klok", riep de overvaller. En ondanks dat het slachtoffer in een scootmobiel zat, wist hij zich flink te verweren. Maar hij was niet opgewassen tegen de veel sterkere man. Hij viel op de grond en de overvaller wist de Rolex van zijn pols te trekken om er vervolgens vandoor te gaan. De dochter van de man liet het er niet bij zitten en ging de hele buurt door op zoek naar camerabeelden. Die vond ze genoeg. Beelden die door de politie naast beelden van andere camera’s werden gelegd. Op basis van de beelden werd Monastir B. (30) herkend. Hij had hetzelfde postuur en dezelfde jas, pet, schoenen en broek als op de beelden. Door die herkenning kon die hele zaterdagavond worden gereconstrueerd. Zo is, volgens jusititie, te zien hoe Monastir B. die avond zijn huis aan de Leuvenaarstraat verlaat en daarna bij de Albert Heijn op de Haagdijk in een zwarte Smart stapt. Een auto die toen al zes keer langs het café gereden was waar de man in de scootmobiel een feestje had. Met Monastir B. in de auto werd nog vier keer langs dat café gereden. En op het moment dat het latere slachtoffer naar huis gaat, wordt B. afgezet. B. wacht de man thuis op, pakt zijn horloge af en springt weer in de zwarte Smart, zo meent justitie.

De man is zijn Rolex kwijt.