Auto op de kop in straat waar korte tijd geleden ook al ongeluk was

In de Wilgenstraat in Oss is een vrouw op leeftijd met haar auto op de kop terechtgekomen. Dat gebeurde nadat ze op een andere auto botste. Zaterdag raakte een auto hier ook al van de weg, om daarna door de muur van een huis te rijden.

Deze keer reden rond het middaguur twee vrouwen met hun auto's op elkaar. De auto van de vrouw op leeftijd sloeg daarbij over de kop en kwam ondersteboven tot stilstand. Zij is nagekeken door een ambulanceverpleegkundige en hoefde niet meer naar het ziekenhuis. Hoe het met de andere vrouw gaat, is niet bekend.

Zaterdag ging het ook al mis in de straat. Toen doorboorde de auto van een man en een vrouw een huis toen ze van de weg af raakten. Zij kwamen van de Wilgenstraat af en reden via de Willibrordusweg tegen het huis aan. De klap was hard genoeg om door de muur heen te rijden.



Dit is hoe het huis er zaterdag uitzag nadat de auto de muur ramde