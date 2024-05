Man ontvoerd, mishandeld en bedreigd: 'Hakken je pink eraf'

Een man uit Dinteloord is in januari korte tijd ontvoerd geweest. Dat bleek dinsdag in de rechtbank in Breda. Hij werd ontvoerd door twee of drie mannen om zo anderen te dwingen 38.000 euro te betalen.

Twee mannen (44 en 26) uit Breda en Bavel zitten sinds januari vast voor de ontvoering. Zij stonden dinsdag voor het eerst voor de rechter. Volgens justitie hebben de twee de man uit Dinteloord op 28 januari klemgereden. Daarna namen ze hem mee onder bedreiging van een hakbijl. De man kreeg klappen, ook vertelden ze hem dat als hij zou proberen te ontsnappen ‘er een pink zou worden afgehakt’ of ‘zou worden afgeschoten’. Onder bedreiging van vuurwapens of messen werd hem gezegd dat er eerst 38.000 euro moest worden betaald door twee andere mannen. Veel onduidelijk

Tijdens deze tussentijdse zitting bleef onduidelijk waar het conflict precies om draait. Ook werd niet duidelijk hoe de man uiteindelijk wist te ontsnappen. De twee verdachten zeggen allebei niets met de zaak te maken te hebben. Volgens zijn advocaat kan de 44-jarige man uit Breda helemaal niet betrokken zijn bij de ontvoering. Zijn telefoon volgde, volgens hem, een heel andere route dan de ontvoerde man heeft aangegeven bij de politie. Ook werd zijn foto niet herkend door het slachtoffer. Beide advocaten vroegen om vrijlating van de verdachten, maar de rechtbank ziet genoeg reden om ze nog minimaal drie maanden vast te houden. De zaak wordt opnieuw besproken op 9 augustus.