Actievoerders verstoren verkiezingsdebat op universiteit

Pro-Palestijnse demonstranten hebben dinsdagmiddag met een lawaaiprotest een debat van EU-lijsttrekkers op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) een beetje verstoord. Het ging om een groep van zo'n twintig demonstranten. Ze zwaaiden met Palestijnse vlaggen, bonkten op deuren en riepen dat de TU/e zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Een deel van de actievoerders droeg gezichtsbedekking. Na drie kwartier zijn ze het gebouw uitgezet.

Eerder op de dag liep de groep in een protestmars vanaf het station in Eindhoven naar de universiteit. Ze verbleven de hele dag op het terrein van de TU/e.

Het is al dagen onrustig op veel universiteiten in Nederland. Pro-Palestijnse demonstranten willen dat universiteiten hun banden verbreken met Israëlische universiteiten. Ook in Eindhoven zijn er sinds maandag al demonstranten op het terrein aanwezig. De demonstranten gingen dinsdag in gesprek met het bestuur van de universiteit.

De pro-Palestijnse demonstranten kwam met zeven eisen voor de TU/e, zoals het publiekelijk veroordelen van de oorlog en het openbaar maken van de banden met Israëlische instellingen. Het college van bestuur heeft in een reactie laten weten dat ze geen stelling kan nemen. "We zijn geen politiek instituut." Ook maakte ze in de verklaring kenbaar met welke Israëlische instanties ze samenwerkt.

Maandag waren er ook al acties op het terrein van de universiteit. Bij die actie liepen enkele tientallen studenten de collegezalen uit. Dit noemen ze de 'walk-out'. Op het Koeveld, een deel van de Campus, verzamelden de studenten zich vervolgens. Om er een tentenkampje op te zetten en te overnachten. De demonstranten willen dat tentenprotest nog niet staken, zo gaven ze dinsdag aan in een gezamenlijke verklaring via Instagram.