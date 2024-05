Wegpiraat vlucht met 230 voor de politie, taakstraf en rijontzegging geëist

Tegen een 19-jarige wegpiraat is dinsdag een taakstraf van 160 uur geëist voor de rechtbank in Breda. De jongen reed in december 2022 met ruim 200 kilometer per uur weg van de politie. Daarbij overtrad hij zo’n beetje alle regels.

J. de B. uit Roosendaal reed in een geleende Audi op de A17 richting Roosendaal toen een onopvallende politieauto hem inhaalde. De B. drukte zijn gaspedaal in en haalde die politieauto vervolgens weer rechts in. De agenten gaven hem een stopteken, maar de toen 18-jarige man stopte niet. Integendeel, hij gaf extra gas. De snelheid liep daarbij op tot 230 kilometer per uur. Ondertussen seinde de man naar andere automobilisten dat ze aan de kant moesten, en gaf hij nergens richting aan. Ineens nam hij de afslag Borchwerf en hij stopte pas toen hij niet verder kon bij een wegversperring. Daar sprong hij uit de auto en pas toen de politie met een taser dreigde, staakte hij zijn vlucht. Zijn bijrijder was op dat moment in een sloot beland. Waarom De B. nou zo idioot snel op de vlucht sloeg en wat hij misschien te verbergen had, werd niet duidelijk. “Ik raakte in paniek”, vertelde hij aan de rechters. “Ik werd achtervolgd door een auto die volgens mij geen politieauto was.” Hij beloofde beterschap, maar die belofte maakte niet zoveel indruk op de officier van justitie en de rechters. De B. bleek op jonge leeftijd al vijf keer eerder in de fout te zijn gegaan. Hij reed al zonder rijbewijs, zo bleek, voor hij überhaupt mocht rijden. De officier van justitie vond dat het maar eens afgelopen moet zijn met zijn gekke gedrag op de weg. Ze eiste naast de taakstraf van 160 uur ook dat De B. zes maanden niet mag rijden. Als hij de komende jaren nog eens in de fout gaat, komt daar sowieso zes maanden bij en dan krijgt hij ook nog eens vier weken cel. De rechtbank doet op 28 mei uitspraak in deze zaak.