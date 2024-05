Gewonde in trappenhuis: politie pakt verdachte, maar is slachtoffer kwijt

Het is alsof de rollen zijn omgedraaid: de politie heeft de verdachte te pakken, maar het slachtoffer is nergens te bekennen. Maandag werd een 32-jarige man zwaargewond gevonden aan de Teisterbantlaan in Waalwijk. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats lag in een trappenhuis van een appartementencomplex. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en een 37-jarige bewoner van het appartementencomplex werd aangehouden. Nu blijkt dat het slachtoffer dinsdag het ziekenhuis heeft verlaten, maar niemand weet waar hij is.

"Ook wij zijn erg verbaasd dat de man weg is", zegt een woordvoerder van de politie. Zij kreeg dinsdagochtend te horen dat het zwaargewonde slachtoffer uit het ziekenhuis is weggegaan. Dat is niet handig, want de politie heeft nog geen verklaring van de man kunnen opnemen. De verdachte zit intussen nog gewoon vast.

Mogelijk niet zwaargewond

Loopt er dan nu ergens in Waalwijk een zwaargewonde man rond? "Dat weten we niet. Mijn collega omschreef het slachtoffer gisteren als zwaargewond. Nu wil het wel eens gebeuren dat het naderhand minder ernstig blijkt te zijn. Dan nog weten we niet hoe het slachtoffer er nu bij loopt", legt de politiewoordvoerder uit.

De politie gaat komende dagen nog op zoek naar de man. De verklaring van het slachtoffer is belangrijk om erachter te komen wat er precies is gebeurd in het trappenhuis in Waalwijk. Als het slachtoffer zich niet meldt, zou het zelfs kunnen betekenen dat de verdachte weer op vrije voeten komt.

Overleg met officier

De verdachte blijft de komende drie dagen sowieso nog in de cel zitten. "Als we niks meer horen van het slachtoffer, dan gaan we in overleg met de officier van justitie over wat er moet gebeuren met de verdachte", zegt de politiewoordvoerder. Het vinden van het slachtoffer is vooral moeilijk omdat hij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft.