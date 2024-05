Man (79) op duofiets belandt in het water en komt om het leven

Een 79-jarige man uit Reusel is dinsdagmiddag om het leven gekomen nadat hij op een duofiets in het water terechtkwam. Dat gebeurde rond half twee op de Heesterik in Reusel.

Volgens de politie was het slachtoffer de bijrijder op de duofiets. Meer informatie over de bestuurder van de fiets, de begeleider, geeft de politie niet. Een duofiets is een zogenaamde parallel tandem waarmee twee of meer personen naast elkaar zittend, kunnen fietsen. In een bericht op X wenst de politie de nabestaanden veel sterkte.