Schilderij van Van Gogh komt tot leven met vele tienduizenden bloemen

Zo zal het kunstwerk eruit gaan zien (artist impression Van Gogh Nationaal Park) De lijnen van het schilderij zijn al uitgezet in het weiland (foto: Leo Dekkers) Pieter-Jan van Dijck zaait zonnebloempitten op zijn weiland Volgende 1/4 Schilderij van Van Gogh komt tot leven met duizenden bloemen in Etten-Leur

Bijna iedereen kent ‘De Zonnebloemen’ van Vincent van Gogh wel. Maar niet in de versie die ze in Etten-Leur maken. In een weiland worden tienduizenden zaadjes geplant die in de zomer een enorm levend kunstwerk moeten worden.

Zonnebloempitje na zonnebloempitje verdwijnt in de grond. Pieter-Jan van Dijck heeft een van de weilanden bij zijn boerderij aan de Zundertseweg in Etten-Leur beschikbaar gesteld voor het levende kunstwerk. Zelf werkt hij hard mee. "Ja, het is echt heel leuk. Er komen hier zo'n 50.000 zonnebloemen te staan. Dus het is nog een hele klus."

"Alle zaadjes moeten één voor één de grond in op precies de juiste diepte en afstand van elkaar."

Voordat de zaadjes de grond in konden zijn in het weiland eerst de contouren van het schilderij met paaltjes uitgezet. Projectcoördinator Pierre van Damme wijst enthousiast aan: "Deze paaltjes en linten markeren de plekken waar de bloemen moeten komen. We hebben drie verschillende soorten zonnebloemen. Lichtgeel, donkergeel en oranje. En we gebruiken stro en dahlia's. Allemaal om het schilderij zo goed mogelijk na te maken." Het is echt een precisie klus. "Het komt heel nauw. Alle zaadjes moeten één voor één de grond in op precies de juiste diepte en afstand van elkaar." Dit jaar is er in Londen een grote expositie rondom de wereldberoemde zonnebloemen van Van Gogh. En dus wilden de organisaties Van Gogh Brabant en Van Gogh Nationaal Park niet achterblijven. Van Damme legt uit: "Vincent van Gogh is in Zundert geboren en in Etten-Leur is zijn carrière begonnen. Bovendien wandelde hij graag in dit gebied. Van Gogh was een groot liefhebber van de natuur. En die liefde voor de natuur willen we graag overbrengen aan de bezoekers van dit kunstwerk."

"Oppassen dat muizen en konijn het kunstwerk niet opeten."