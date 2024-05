Woningbrand slaat over naar buren, schade is groot

Op de Calluna in Middelbeers heeft een brand dinsdagmiddag voor flinke schade gezorgd aan twee huizen. Het vuur brak kort na half vier uit. De brand ontstond bij een overkapping van een van beide huizen. Het vuur sloeg vervolgens over naar de buren via de schutting. Alle bewoners zijn veilig buiten kunnen komen. Een van hen liep wel brandwonden op en kreeg medische hulp.

De brandweer kwam met twee blusvoertuigen om de brand te bestrijden. Het vuur was snel onder controle maar beide huizen liepen niettemin flinke schade op. Volgens een 112-correspondent zou de brand zijn ontstaan nadat iemand een hete asbak had weggegooid in een vuilnisbak onder de overkapping.