Thailand zet Waalwijkse bestuurder onder druk nadat hij fraude ontdekte

De Thaise ambassade bemoeit zich actief met het bestuur van de boeddhistische tempel in Waalwijk en zet de Nederlandse bestuursvoorzitter onder druk om af te treden. Ook hebben medewerkers van de ambassade nauwe banden met mensen die een lastercampagne zijn begonnen tegen het bestuur van de Waalwijkse tempel.

Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant en de NOS. In de Nederlandse politiek ligt dit soort buitenlandse inmenging van oudsher gevoelig. Toen in 2016 berichten naar buiten kwamen over buitenlandse bemoeienis met Nederlandse moskeeën, liet de Tweede Kamer weten dat dit ongewenst is.

Orde op zaken

De bemoeienis van de Thaise ambassade bij de Waalwijkse tempel gaat ver terug, maar werd duidelijker na het aantreden van voorzitter Toine van Beek, die in april 2022 begon. Van Beek zette een professionele administratie op en kreeg het sterke vermoeden dat er tussen 2017 en 2022 ruim 200.000 euro van de tempel is doorgesluisd naar rekeningen in Thailand.

Niet iedereen in de boeddhistische gemeenschap in Waalwijk is te spreken over de manier waarop Van Beek orde op zaken aan het stellen is. Dat leidt ook tot bemoeienis van de Thaise ambassade. In februari 2023 was er een bijeenkomst in de tempel, waar ook de Thaise ambassadeur en twee medewerkers van de ambassade aanwezig zijn.

Vertrek

In de notulen van het gesprek staat onder meer dat Van Beek zijn positie wil opgeven. Van Beek zegt dat dit niet klopt en het een dreigement was om op te stappen. “Ik zei dat als de door ons gekozen monniken niet naar Nederland mochten komen, dat ik dan direct stop. Maar die mochten wel komen. Dus per direct stoppen was niet meer aan de orde.”

Toch gaat de Thaise ambassade door op het gesuggereerde ‘vertrek’ van Van Beek. In een mail van januari dit jaar schrijft de ambassade in het Engels dat Van Beek had aangegeven dat hij zou vertrekken. “Als er geen actie is ondernomen, willen we graag weten waarom, omdat meerdere mensen hiervan getuige waren. Ook willen we graag weten wanneer uw vertrek gerealiseerd kan worden”, aldus de ambassade in de mail.

‘Staat in grondwet’

De Thaise ambassade zegt tegen Omroep Brabant en de NOS dat het in de Thaise grondwet staat dat de ambassades zorgen voor Thai in het buitenland. “Dat is een van de redenen waarom we ons bemoeien met de tempels. Want boeddhistische tempels zijn Thai. Het hoort bij ons werk”, vertelt een medewerker van de ambassade. Die benadrukt dat de Nederlandse wetgeving wordt gerespecteerd en ze niets doen waarmee Nederlandse wetten overtreden worden.