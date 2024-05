Sjors Ultee blij met nieuwe kans: 'Hier geen geweer tegen mijn hoofd'

Sjors Ultee was bij Fortuna Sittard met zijn 32 jaar de jongste hoofdtrainer van de Eredivisie. Na een periode van pieken en dalen volgde ontslag en zijn daaropvolgende klus bij SC Cambuur eindigde in een teleurstelling. Hij nam tijdelijk afscheid van de voetballerij en koos voor leuke dingen op zijn bucketlist. Bij TOP Oss krijgt hij komend seizoen een nieuwe kans. “Bij mij past nu een club waar ze niet gelijk figuurlijk een geweer tegen je hoofd zetten als het even tegenzit.”

Bij Fortuna Sittard kijkt Sjors Ultee (36) terug op een bewogen periode. Zo slaagde hij erin de club in de Eredivisie te houden. “Het was een moeilijke leerschool als beginnend trainer. Die druk van degraderen is heftig, het gaat om de toekomst van werknemers. Ik kom er nog graag, ik voel de warmte en waardering.”

De volgende stap in zijn carrière wilde hij zetten bij een stabiele club waar hij tijd zou krijgen. Sjors was overtuigd van het verhaal van SC Cambuur, maar na een degradatie werd hij in het nieuwe seizoen al vroeg op straat gezet. "Het ontslag was vervelend, maar beter voor iedereen. Als ik deze situatie vooraf had geweten, had ik nooit getekend in Leeuwarden.”

De Utrechter moest even niet aan voetbal denken en koos voor een andere invulling van zijn tijd. “Ik heb aan de luwte gedacht, want als hoofdtrainer sta je zeven dagen per week aan. Ik had een nieuw huis gekocht, maar kwam er amper. Ik ben een periode allemaal leuke dingen gaan doen. Een marathon stond al lang op mijn lijstje, ik ben gaan boksen, heb een cursus Spaans afgerond, ben verloofd, we namen een puppy en we hebben mooie reizen gemaakt.”