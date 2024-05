Pas met Pinksteren warmt Brabant weer op richting 20 graden

Ben je de komende dagen op zoek naar zomerse temperaturen, dan kom je er in Brabant bekaaid vanaf. Volgens weerman Jeroen Elferink van Weerplaza tikken de temperaturen in het noorden van het land zo'n 26 graden aan, terwijl in Brabant het kwik rond de 16 graden blijft hangen. "Dat is toch even wennen en het scheelt een jas", aldus Jeroen.

En die jas heb je al snel nodig. "De bewolking overheerst vandaag. Het is nu nog droog, maar vanuit België komen de buien richting Brabant. En die buien blijven hangen boven onze provincie. Tijdens die buien koelt het af tot zo'n achttien graden. Zo zomers warm als gisteren wordt het niet meer", zegt Jeroen. Ook de donderdag blijft het in grote delen van Brabant nog een natte dag. "De temperaturen komen niet hoger dan zestien tot achttien graden. En ook donderdag is een bewolkte en grijze dag." Regenjas aan de kapstok

Er zit niets anders op dan voor goed weer in te zetten op het weekend. "Vrijdag laat de zon zich weer iets vaker zien. Zeker in het westen van de provincie." Maar daar blijft het voorlopig helaas bij, weet Jeroen. "In de loop van de vrijdag ontstaan in het oosten een paar stevige buien die richting het westen trekken. Ook op zaterdag vallen er nog een paar buien. De temperatuur komt niet hoger dan achttien graden." Waarschijnlijk kun je vanaf Pinksteren de regenjas thuis aan de kapstok laten hangen. Elferink: "Op de eerste pinksterdag hebben de drogere perioden de overhand. Met een beetje geluk wordt het negentien graden. De tweede pinksterdag blijft het zo goed als droog en kruipt de temperatuur weer richting de twintig graden."