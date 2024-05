Steeds meer mensen zijn tegen een vuurwerkopslag in woonwijken: 'Onveilig'

Voor veel gemeenten is het een doorn in het oog: een vuurwerkopslag in een woonwijk. In Brabant hebben Den Bosch, Eindhoven en Oss relatief veel opslagplaatsen dichtbij plekken waar veel mensen wonen. Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch wil er net als veel andere burgemeesters en politieke partijen van af. “Ik kan nu onvoldoende instaan voor de veiligheid van burgers.”

Er zijn steeds meer tegenstanders van de opslaglocaties, blijkt uit een onderzoek van EenVandaag. Journalisten van het programma zochten uit waar de opslagplekken zijn. Ze kwamen erachter dat het vuurwerk vaak in panden dichtbij de huizen van mensen ligt. Het gaat om consumentenvuurwerk waar experts van denken dat het kan ontploffen en een gevaar voor de omgeving is. Drie landelijke politieke partijen en burgemeesters willen nu een verbod.

Zo ook burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch. In zijn gemeente ligt op zeven locaties vuurwerk opgeslagen. Vier daarvan liggen in een woonwijk. Daarmee is de gemeente een van de koplopers in Brabant. “Ik wil er graag van af. Maar ik heb niet de mogelijkheid om er iets aan te doen. Als de bedrijven die het vuurwerk opslaan aan de regels voldoen, kan je er als gemeente niets tegen doen.”

De andere Brabantse gemeenten met veel opslagplaatsen in woonwijken zijn Eindhoven (drie van in totaal zes) en Oss (vier van de negen). In Meijerijstad liggen er twee van de vier opslaglocaties in een woonwijk. In heel Nederland ligt volgens EenVandaag ongeveer de helft van alle opslagplaatsen in een woonwijk.

Als er zoveel vuurwerk bij elkaar ligt en er iets misgaat, kan dat volgens de brandweer erg gevaarlijk zijn. De bekendste vuurwerkramp is die van Enschede in 2000. Daar vielen 23 doden en bijna duizend gewonden toen een opslagruimte vlam vatte en ontplofte.