Verkeerspsycholoog waarschuwt: 'Primitieve reacties hufters nemen toe'

Voor de provincie en bouwbedrijf Heijmans is de maat vol na het zoveelste voorbeeld van agressie tegen wegwerkers door verkeersdeelnemers. Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen ziet agressie in het verkeer ook toenemen en legt uit waarom verkeershufters zo tekeer kunnen gaan. "Verkeersirritaties halen het meest primitieve in ons naar boven."

Dat het steeds drukker wordt op de weg is volgens Tertoolen een verklaring voor het toenemende aantal verkeersruzies. Toch ziet hij ook de ernst van de verkeersruzies toenemen. Zo werd een automobilist op de N282 in Gilze afgelopen april agressief, omdat hij het niet eens was met een wegafsluiting. Met een stalen buis vernielde de automobilist een busje van bouwbedrijf Heijmans.

Dat sommige automobilisten zich niet in de hand houden, heeft volgens de verkeerspsycholoog een aantal redenen. Ten eerste voelen we ons anoniem in de auto. "Zo voelen we ons niet kwetsbaar", legt hij uit. "Veel experimenten in de psychologie tonen aan dat we grenzen verleggen als we ons anoniem voelen en dat we dan baldadiger gedrag vertonen."

Daarnaast geeft een auto volgens Tertoolen een gevoel van macht. "Met een simpele voetbeweging laat je een machine brullen en dan voel je je king of the road. Dat geeft het gevoel dat je controle over alles hebt."