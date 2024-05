Relletje tussen Breda en Den Haag om versierde Oranjestraten: 'Apen ons na'

De Ahornstraat in de Bredase wijk Tuinzigt is al weken oranje versierd. De bewoners doen er alles aan om komende zomer tijdens het EK voetbal weer de mooiste Oranjestraat van Nederland te zijn. Maar de concurrentie zit ook niet stil. Tot woede van de Bredanaars pronken ze op de Marktweg in de Haagse Schilderswijk straks ook met speciale, bijna dezelfde oranje buitenverlichting in de vorm van een bal: "Ze apen ons gewoon na, laat ze zelf wat verzinnen!"

Vlaggetjes, slingers, grote portretten van de spelers, met zeil ingepakte huizen en een heuse oranje caravan. De Ahornstraat in de wijk Tuinzigt heeft weer eens uitgepakt en is nu al prachtig versierd voor het EK. Pronkstuk is de honderden meters lange speciale oranje buitenverlichting in de vorm van voetballen. Maar juist daarover is nu veel chagrijn.

Het versieren van je straat blijkt een serieuze aangelegenheid waar heel veel tijd en geld in gaat zitten. Er is een prijs, maar het gaat vooral om de eer. "De straat moet zo mooi mogelijk worden zodat Nederland straks de mooiste kan kiezen", zegt medeorganisator Jaimy Weijgers. "Wij hebben de straat deze keer verlicht met speciale buitenverlichting en dat is denk ik nog nooit vertoond. Dan moet je in Den Haag niet hetzelfde gaan doen. Laat ze zelf wat origineels verzinnen!"

In de strijd om de landelijke verkiezing van mooiste Oranjestraat zijn de bewoners pissig op hun grootste concurrent: de Marktweg in Den Haag. "Wij zijn eigenlijk heel erg boos", zegt Natascha Schniermanni, één van de initiatiefnemers. "Zij vertellen op Facebook dat wij hen na-apen, maar bij ons hangen die ballen met verlichting er al weken. Iedereen is hier over de zeik, want dit kan niet door de beugel."

"De concurrentie is altijd al groot geweest", vervolgt hij. "En dat was leuk, maar hier zijn we niet blij mee. We werken hier dag en nacht aan en dan is het heel flauw om hetzelfde te doen. En dan ook nog op internet zeggen dat juist wij hen na-apen, is gewoon triest. Schandalig, want het is niet waar. Zij waren nog aan het lassen, terwijl de lampen met de ballen bij ons al lang hingen. Ze hebben het gewoon van ons afgekeken op Facebook."

Den Haag won al eerder en in 2021 verraste koning Willem-Alexander de Marktweg met een bezoekje. Dat willen ze in de Ahornstraat ook wel. "Daar hopen we wel op", zegt Natascha. "Dat moet toch wel een keertje. Hij is welkom om hier een wedstrijd te komen kijken en ons saamhorigheidsgevoel mee te beleven. Nee, niet op een tuinstoeltje. We maken ook wel een troon voor hem."