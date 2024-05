Grote internetstoring bij gebruikers van Delta

Er is een grote storing bij glasvezelbedrijf Delta. Mensen die daarbij aangesloten zijn kunnen op dit moment niet zoeken op websites, waaronder Google.

Op de website allestoringen.nl hebben sinds zes uur woensdagavond ruim 5100 mensen gemeld dat ze problemen ervaren.

Volgens een woordvoerder van Delta gaat het om een landelijke storing. Waar het probleem precies zit is nog onduidelijk. "Maar het lijkt erop dat het te maken heeft met onze servers en Google", zegt woordvoerder Mariska van der Hulst. "We zijn nog aan het uitzoeken of het probleem bij ons of bij Google ligt."

Hoeveel mensen last hebben van de storing is onduidelijk. De problemen worden volgens Delta verschillend ervaren. Bij de een werkt het internet helemaal niet, bij de ander laden websites heel traag.