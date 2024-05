Bestelbus rijdt achterop vrachtwagen, bestuurder uit auto bevrijd

Op de A16 in de richting van Rotterdam is donderdagochtend een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden. De bestuurder van het busje zat vast. De brandweer is bij Prinsenbeek ruim een half uur bezig geweest om de man te bevrijden. Hij is inmiddels met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De snelweg is weer vrij.

Er waren zeker tien brandweermannen, een traumateam en een ambulance aanwezig. De bestuurder van het busje zat vast en de brandweer had veel tijd nodig om hem te bevrijden. De voorkant van het busje is door de klap aan de voorkant fors beschadigd. De bestuurder is met spoed en onder begeleiding van een politiemotor naar het ziekenhuis gebracht. Op het deel waar het ongeluk is gebeurd, waren twee rijstroken gesloten. Rijkswaterstaat heeft de weg opgeruimd en weer vrijgegeven.

