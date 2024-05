19 collega's in blijde verwachting, geboortegolf in Amphia Ziekenhuis

Uitgerekend op de afdeling vrouw, moeder en kind van het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn op dit moment liefst negentien collega's zwanger. En eerder dit jaar kregen ook al drie collega's een kindje. Een geboortegolf is misschien nog te zwak uitgedrukt.

Aan de roze en blauwe rompertjes is te zien wie een meisje en wie een jongen verwacht. Een wit rompertje betekent dat die collega het geslacht nog niet weet of niet wil weten, zo is te lezen in het bericht bij de foto.