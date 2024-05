Meisje (16) krijgt honderd euro voor seks, celstraf tegen man geëist

Was het een heel onhandige versierpoging? Of wilde A.M. (20) uit Bergen op Zoom van een meisje van 16 een prostituee maken? En, zoals zo vaak in de rechtbank, was voor beide kanten iets te zeggen.

Alle partijen waren het er donderdagochtend wel over eens in de rechtbank in Breda. Dat wat er allemaal is gebeurd, is niet zo chic. A.M. betuigde dan ook spijt en zei dat hij het meisje dit nooit had aangedaan als hij had geweten dat ze minderjarig was.

De feiten die op tafel kwamen, getuigden in ieder geval van een heel vreemde situatie tussen twee jonge mensen. Het meisje kende A.M. al sinds augustus 2022. Hij stond in haar telefoon als ‘dealer’ en leverde haar een aantal keren cocaïne of xtc-pillen.

Hij vond haar zo mooi en leuk dat hij graag iets met haar wilde, vertelde hij in de rechtbank. Op 4 mei vorig jaar maakte hij vervolgens een gekke keuze: omdat zij had gezegd dat ze wel van geld en mooie spullen hield, wilde hij haar aan geld helpen. Hij trok de stoute schoenen aan en deed haar een paar voorstellen. Zo kon hij wel een wietplantage bouwen in een kamertje, zodat ze geld kon verdienen. En ze kon ook geld verdienen door als prostituee te gaan werken.

Het meisje ging niet in op het idee voor ‘de moestuin’, zoals A.M. de wietplantage noemde, maar in prostitutie bleek ze wel geïnteresseerd. Al had ze het liever over 'escort'.

Een eerste klant

En toen ging het allemaal snel. Binnen een paar uur hadden ze ’s nachts via de app een advertentietekst opgesteld en tarieven bepaald: mét en zónder condoom. En er was die zaterdagmiddag ook al een eerste klant: de broer van A.M.

A.M. bleek echter zelf de eerste klant. Tegen de rechters vertelde hij dat hij niet per se seks met het meisje wilde, maar dat hij haar vooral wilde leren kennen. Met een goed gesprek en dat hij zijn leuke kanten wilde laten zien. Maar dat bleek weer niet uit de appjes en het verhaal van het meisje. Volgens haar was er helemaal geen gesprek, maar was er alleen een half uur seks voor honderd euro in zijn auto op een parkeerplaats.

Het vreemde aan de zaak is dat het meisje helemaal niet afwijzend tegenover prostitutie stond. Zo appte ze voor de afspraak naar een vriend dat ze een betaalde seksafspraak had via haar dealer. En ’s avonds stuurde ze een filmpje van het verdiende geld.

Een paar dagen later solliciteerde ze ook nog eens bij een officieel escortbedrijf, maar omdat die de leeftijd wel goed checken, kwam al snel uit dat ze minderjarig was en werd de politie ingeschakeld. En zo kwam de politie al snel bij de seksafspraak van een paar dagen eerder uit.

Meer klanten?

A.M. had het meisje willen imponeren, zo zei hij. Ze hield van geld en zo kon ze snel veel verdienen, had hij haar voorgehouden, wel ‘9K - 9000 euro - in tien weken’. Ze informeerde een dag na hun afspraak of er nog meer klanten waren. A.M. had er twee, zo zei hij tegen haar, maar voor de rechtbank bleek dat dat geen echte afspraken waren.

Daarom eiste de officier van justitie geen straf voor prostitutie, maar wel voor betaalde seks met een minderjarige. Samen met naaktfoto’s en filmpjes van haar, die als kinderporno worden gezien, en het bezit van ruim 12 gram cocaïne leverde dat een strafeis op van 68 dagen cel en nog eens 180 voorwaardelijk.

Omdat A.M. die dagen al in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij, wanneer hij deze straf zou krijgen, niet terug de cel in. Wel moet hij van de officier nog een taakstraf van 120 uur doen en krijgt hij een reeks voorwaarden opgelegd: een behandeling, een contactverbod, een meldplicht en een dagbesteding.

De advocaat van A.M. kon zich grotendeels vinden in de eis. Voor M. is het belangrijk dat hij de cel niet meer in hoeft en dat hij zijn school kan afmaken. Het meisje deed haar verhaal via haar advocaat. Zij heeft een lastige jeugd gehad en is erg kwetsbaar. Ze heeft grote psychische problemen sinds ze beseft wat er eigenlijk allemaal is gebeurd.

De rechtbank doet uitspraak in deze zaak op 30 mei.