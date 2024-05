Vrouw (31) bijt agent in zijn hand bij aanhouding

Een vrouw in Breda heeft woensdag bij haar aanhouding een agent in zijn hand gebeten. Ook tijdens de rit naar het politiebureau bleef zij volgens de politie schreeuwen en agenten beledigen.

Agenten gingen woensdagochtend rond half acht naar een huis aan de Hooilaan in Breda waar de vrouw voor overlast zorgde. Ze zou brand hebben gesticht en mogelijk was ze onder invloed van drugs.



De agenten troffen een schreeuwende vrouw aan die de deur van haar kamer had gebarricadeerd. Toen een van de agenten naar de 31-jarige vrouw liep om te voorkomen dat zij zichzelf zou verwonden, werd hij direct in zijn hand gebeten.

Uiteindelijk liet de vrouw los, maar ze bleef zich wel hevig verzetten. De agent heeft aangifte gedaan tegen de verdachte. Hij raakte lichtgewond en hoefde niet voor behandeling naar het ziekenhuis.