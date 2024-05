Hier zijn ze hardrijders beu, daarom dit opvallende verkeersbord

Een klein jongetje doet zijn handen voor zijn ogen en schudt met zijn hoofd als een automobilist veel te hard voorbijrijdt. Gelukkig is het jongetje niet echt. Hij is te zien op een nieuw verkeersbord, een scherm eigenlijk, dat sinds deze week in Den Dungen staat. Als bestuurders zich aan de snelheid houden, komt een meisje in beeld dat haar duim opsteekt met de tekst ‘in deze buurt rijden wij 30’.

Den Dungen is de eerste kleine gemeente in Nederland die zo’n bord tijdelijk mag plaatsen. Er wordt volgens Taks in het dorp al jaren tien tot twintig kilometer per uur te hard gereden: "We proberen dit al langer te stoppen en dit bord is één van de manieren.”

“Uiteindelijk willen we dat het hele dorp een dertigkilometerzone wordt”, zegt Jan Taks van de stuurgroep Veiliger Verkeer Sint-Michielsgestel, waar Den Dungen onder valt. “Het bord is interessant omdat je als bestuurder het gevoel krijgt dat je contact hebt met de kinderen die te zien zijn op het scherm.”

In Den Dungen zijn inwoners het zat: er wordt vaak veel te hard gereden door het dorp. Daarom staat het scherm de komende maand in het dorp om automobilisten op een opvallende manier te stimuleren om zich aan de snelheid te houden. Het is een onderdeel om de verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren.

Het scherm staat op een kruising waar regelmatig te hard wordt gereden. Vlak bij de basisschool in Den Dungen. Een automobilist die voorbijkomt, reageert: “Ik hoop dat hardrijders de kinderen op het scherm in de ogen aankijken. En beseffen wat de gevolgen kunnen zijn van te hard rijden voor de kinderen die hier dagelijks lopen of fietsen.”

Het scherm blijft één maand staan. En dat is volgens de wethouder van Verkeer, Lianne van der Aa, voldoende. “Uit onderzoek blijkt dat bestuurders hun rijgedrag in het begin aanpassen. Maar na een paar weken raken ze gewend aan het bord en rijden ze weer harder. Het is een uitdaging om weggebruikers te blijven motiveren om zich aan de snelheid te houden.”

Op de weg zijn, voor zover bekend bij de verkeersgroep, nog geen ongelukken gebeurd. Taks: “Dat komt ook omdat ouders kinderen met de auto naar school brengen. Omdat de weg te gevaarlijk is voor kleine kinderen op de fiets.” Een man die in de straat woont, is sceptisch over het bord. “Ik denk dat het niet werkt als er niet gehandhaafd wordt. Mensen rijden bewust te hard. Er moeten boetes worden uitgedeeld.”

"We beseffen dat er meer nodig is dan alleen een bord", zegt Taks. "Als je een ‘racebaan’ tot je beschikking hebt waar je veel harder kunt dan dertig kilometer per uur, dan doen de meesten dat. Ikzelf ook.” Als het aan de verkeersgroep ligt, wordt er daarom net zoals in Utrecht en Amsterdam alleen nog maar dertig kilometer per uur in het dorp gereden. Om gevaarlijke situaties en ongelukken te voorkomen.



Ook de wethouder ziet het plan om de snelheid van vijftig naar dertig kilometer per uur te verlagen wel zitten. Maar makkelijk gaat dat niet. “We moeten voldoen aan wettelijke eisen en dan moet je best veel aanpassen. Denk aan het trottoir, de inrichting, drempels, noem maar op. Dat zijn best ingrijpende werkzaamheden, die op sommige plekken niet mogelijk zijn.”

De gemeente Sint-Michielsgestel is bezig met een nieuw verkeersplan. “We willen kijken hoe we zoveel mogelijk wegen kunnen omvormen naar een dertigkilometerzone”, zegt Van der Aa. De verwachting is dat het plan komende zomer aan de raad wordt gepresenteerd.