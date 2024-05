Zwemcoach Verhaeren volgt Zeeman op bij Visma-Lease a Bike

Zwemcoach Jacco Verhaeren uit Rijsbergen volgt Merijn Zeeman op als sportief directeur bij wielerploeg Visma-Lease a Bike. Dat bevestigt een bron dicht bij Verhaeren aan de NOS.

Verhaeren, die eerder topzwemmers als Inge de Bruijn, Pieter van den Hoogenband en Ranomi Kromowidjojo trainde, was dit jaar al op de achtergrond actief bij Visma. Daarnaast is hij bondscoach van de Franse zwemploeg, waarmee hij naar de Olympische Spelen gaat.

Hij gaat volgens de NOS 'een helikopterfunctie' bekleden binnen Visma-Lease a Bike. Technische zaken rond het wielrennen komen in handen van Grischa Niermann (nu ploegleider) en Mathieu Heijboer (head of performance).

Bij zijn aanstelling als adviseur in oktober 2023 hintte Verhaeren al op een langere samenwerking. "We zijn met elkaar in zee gegaan met het oog op de mogelijkheid om dit in de toekomst een vervolg te geven. Dat lijkt me logisch. Als je geen wederzijdse belangstelling hebt, moet je hier niet aan beginnen."

Zijn voorganger, Merijn Zeeman, gaat bij voetbalclub AZ aan de slag.