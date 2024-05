Onweersbuien met kans op wateroverlast, KNMI waarschuwt met code geel

Het KNMI waarschuwt donderdag voor onweersbuien in onze provincie. De weerdienst heeft code geel afgegeven. In korte tijd kan er lokaal veel regen vallen, waardoor wateroverlast kan ontstaan. Ook is er kans op hagel. In de loop van donderdagavond trekken de buien weg.

De buien trekken vanuit Duitsland ons land binnen. De code geel werd eerder afgegeven voor Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht, maar werd later op de dag uitgebreid naar Brabant en Limburg. Volgens het KNMI gaat het om enkele pittige onweersbuien, die tot negen uur 's avonds aanhouden. "Bij de onweersbuien zijn plaatselijk windstoten rond 60 kilometer per uur mogelijk en ook kleine hagel met een doorsnede van minder dan 1 centimeter", meldt het KNMI. Het verkeer kan hinder ondervinden van het heftige weer. In de loop van de avond lossen de buien op en worden ze minder zwaar, aldus het weerinstituut. Rijkswaterstaat zegt dat mensen die onderweg zijn rekening moeten houden met mogelijk gevaarlijke rijomstandigheden.