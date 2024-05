Tom Caluwé wil van Willem II stabiele Eredivisionist maken en dit is stap 1

Het voelt voor hem een beetje als thuiskomen. Tom Caluwé had donderdag zijn eerste werkdag als technisch directeur van Willem II, de club waar hij eerder zes seizoenen voetbalde. De 46-jarige Belg wil van de Tilburgers een stabiele Eredivisionist maken. Zijn eerste doel is het langer vastleggen van hoofdtrainer Peter Maes, zijn landgenoot. “Van beide kanten is er de intentie om door te gaan.”

“Ik stond uiteraard open voor een gesprek en vanaf dat moment had ik al in mijn hoofd dat ik dit een gave stap zou vinden. Als voetballer was Willem II mijn eerste buitenlandse club en dat is het nu als technisch directeur ook. Ik heb gevoel bij de club en stap graag in het verhaal.”

Caluwé vergelijkt Willem II met KV Mechelen, waarmee hij na de promotie goede jaren kende. Het leverde hem in 2022 zelfs de prijs ‘beste technisch directeur' op. Periodes bij topclub Club Brugge en Zulte Waregem op het tweede niveau van België verliepen teleurstellend. Vier weken geleden werd Caluwé voor het eerst benaderd door Willem II en in de daaropvolgende weken is het snel gegaan.

Navigatie hoefde de Belg in ieder geval niet te gebruiken om het Koning Willem II Stadion te vinden. “Ik heb hier twee jaar gewoond, mijn zoon is er geboren en mijn vrouw heeft in de buurt de nodige vrienden. Leuk is dat er bij Willem II mensen werken die er in mijn tijd als voetballer ook waren. Teammanager Jos van Nieuwstadt bijvoorbeeld, maar ook Martin van Geel. Hij haalde mij als voetballer naar Tilburg en ik ben hem altijd blijven volgen. Bijzonder dat ik de komende tijd nog even met Martin kan samenwerken.”

In vergelijking met zo’n twintig jaar geleden is er het nodige veranderd binnen de club. “In alles is Willem II gegroeid, ze horen thuis op het hoogste niveau. Het is aan ons om er op de lange termijn een stabiele club in de Eredivisie van te maken. Komend seizoen willen we ons als eerste veilig spelen. Als je onderin speelt, moet je rekening houden met diverse scenario’s. Uiteindelijk willen we zowel op sportief als financieel gebied groeien.”

Op spelersgebied liggen er de komende maanden volop uitdagingen. Het is aan de Belg om samen met de scouting een Eredivisiewaardig team samen te stellen. En daarbij komt ook de interesse in spelers van de huidige kampioensploeg. “Chapeau voor Peter Maes en zijn groep dat ze zijn gepromoveerd, dat is lastig vanuit een sterke Keuken Kampioen Divisie. Ik heb wel mijn ideeën over de selectie voor komend seizoen.”

“We hebben niet het grootste budget van de Eredivisie, dus we moeten zo verstandig mogelijk werken. De selectie moet een goede balans zijn tussen ervaren jongens die het klappen van de zweep kennen en jonge gasten die op termijn geld op moeten gaan leveren. Ook gaan we kijken naar onze jeugdopleiding, al heb ik daar nu nog te weinig zicht op.”