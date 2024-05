Bestuurder busje gearresteerd na aanrijden fietser, politie denkt aan opzet

De bestuurder van een bestelbus is aangehouden nadat hij op de Van Minderhoutstraat in Eindhoven mogelijk opzettelijk een fietser (56) heeft aangereden. De man is 'in zorgwekkende toestand' naar het ziekenhuis gebracht, geeft de politie aan.

De politie zegt sinds half zes onderzoek te doen naar de aanrijding. "We onderzoeken de omstandigheden waaronder het gebeurde." Ook worden getuigen gehoord en zijn agenten bezig met het bekijken van camerabeelden. Het bestelbusje waar de bestuurder in reed zou van de wegenwacht zijn. Die valt onder de ANWB. De Van Minderhoutstraat is dicht voor het politieonderzoek.

De politie is met veel mensen op de plek van het ongeval (foto: SQ Vision/Dave Hendriks).