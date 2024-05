Hond ontdekt brand in keuken en blaft gezin wakker, huis onbewoonbaar

In een huis aan de Wim van Baaststraat in Oisterwijk heeft donderdagnacht brand gewoed. Het vuur werd rond drie uur 's nachts ontdekt. De hond blafte de bewoners wakker, zij konden daardoor op tijd naar buiten vluchten.

De hond begon al te blaffen voordat de rookmelders in het huis afgingen. Er bleek een flinke brand in de keuken te zijn. De afzuigkap stond in brand, vermoedelijk door kortsluiting.

'Bewoners hadden een zwart gezicht van de roet'

Politie en brandweer kwamen met spoed naar de Wim van Baaststraat. Op dat moment stond heel het huis al vol rook. "Uit elk raam kwam zwarte rook", laat een 112-correspondent weten.

"De bewoners hadden een zwart gezicht van de roet. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De hond liep een zwarte snoet op. De bewoners zijn het dier enorm dankbaar, de hond is flink geknuffeld."

De brandweer bluste de afzuigkap en legde die voor in de tuin. Vervolgens werd de keuken nageblust. Het huis is volgens de 112-correspondent voorlopig onbewoonbaar.