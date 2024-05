De 16-jarige die sinds enkele dagen vermist was in Den Bosch wordt niet meer gezocht. De politie was dringend naar haar op zoek en sprak van een 'urgente vermissing'. Inmiddels is duidelijk waar ze is.

"Wij willen één ieder bedanken die de berichtgeving heeft gedeeld en actief heeft uitgekeken", schrijft de politie afsluitend.