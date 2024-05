Jaidy (16) vermist: politie maakt zich ernstige zorgen over gezondheid

De 16-jarige Jaidy is sinds enkele dagen vermist in Den Bosch. De politie is dringend naar haar op zoek en spreekt van een 'urgente vermissing'.

De politie zegt zich ook ernstige zorgen te maken over de gezondheid van Jaidy. Ze deelt verder nog geen details over het meisje. Wie haar heeft gezien of meer denkt te weten over de vermissing, wordt verzocht contact op te nemen met 0900-8844.