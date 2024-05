Een lang pinksterweekend voor de boeg, dit kun je verwachten qua weer

Tijdens het aanstaande lange pinksterweekend is het qua weer van alles wat. Op pinksterzondag en -maandag krijgen we wel wat vaker de zon te zien, vertelde Johnny Willemsen van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant.

"Zaterdag lijkt qua weer sterk op vandaag. Een grijze start, geleidelijk breekt de zon door en in de loop van de middag krijgen we weer te maken met een paar onweersbuien. Dit kunnen fikse buien zijn. Maar de hoofdmoot is droog weer met ook wel wat zon."

"Met Pinksteren een wat groter aandeel van de zon, maar ook dan buien."