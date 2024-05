Camper botst op vangrail: lange file op de A73

Op de A73 bij Malden in Gelderland, net over de provinciegrens, is vrijdagochtend rond halfelf een camper op de middelste vangrail gebotst. Bij Cuijk stonden daardoor lange files van en naar Brabant. Inmiddels is de camper geborgen en is de omleiding ingetrokken. De vertraging neemt af.

Bij het ongeluk is iemand gewond geraakt, meldt een 112-correspondent. De vangrail is beschadigd geraakt en wordt vanavond vervangen rond acht uur. Files en vertraging

De vertraging bedroeg op een gegeven moment zelfs bijna een uur in beide rijrichtingen. Ook de files op de weg bij Cuijk waren op dit moment kilometerslang.