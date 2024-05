Voor leven fietser wordt gevreesd na aanrijding met bus Wegenwacht

De 56-jarige fietser die donderdagmiddag is aangereden door een busje van de Wegenwacht is nog altijd in levensgevaar. Dat meldt de politie vrijdag. Het ongeluk gebeurde op de Van Minderhoutstraat in Eindhoven. De bestuurder van het busje zit nog vast, de politie denkt dat er sprake is geweest van opzet.

Het slachtoffer raakte bij de aanrijding aan het einde van de middag zwaargewond. De politie concludeerde uit het eerste onderzoek dat er mogelijk sprake is geweest van opzet, daarom is de 58-jarige bestuurder van de bus aangehouden. De recherche en verkeersspecialisten doen onderzoek. Zorgwekkend

Het slachtoffer werd met spoed en in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder moest mee naar het bureau voor verhoor en verder onderzoek. De plek van de aanrijding werd ruim afgezet voor sporenonderzoek door de verkeersspecialisten. De politie hoorde getuigen en bekeek beschikbare camerabeelden. De bus van de Wegenwacht en de fiets van het slachtoffer werden in beslag genomen voor nader onderzoek. Het onderzoek werd rond negen uur in de avond. Beelden

Mensen die camerabeelden hebben van het ongeval, of wat er daarvoor is gebeurd, worden gevraagd om zich te melden bij de politie Eindhoven. De politie hoopt meer duidelijkheid te krijgen over de aanleiding van de aanrijding.