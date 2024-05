Christel de Laat weer terug in theaters na herseninfarct van haar man

Cabaretière Christel de Laat uit Schijndel verwacht vanaf volgende week weer in de theaters te staan, nadat ze haar optredens tijdelijk stillegde vanwege de gezondheid van haar man Cees. Hij kreeg vorige week vrijdag een herseninfarct tijdens haar show in de Schouwburg in Tilburg. "Blij dat hij er zo goed doorheen is gekomen."

Evie Hendriks Geschreven door

"Het gaat supergoed met Cees. Hij is niet vermoeid en zoals het er nu naar uit ziet, heeft hij weinig restschade opgelopen", vertelt Christel. "We zijn erg blij dat hij er zo goed doorheen is gekomen." Ook de cabaretière en haar gezin zijn inmiddels bijgekomen van de schrik, want die zat er vorige week goed in. "Het was heel erg schrikken. Vijf minuten voor aanvang van de show voelde Cees zich niet goed. We besloten toch te starten, maar na tien minuten spelen dacht ik: wat doe ik hier."

"Er was maar één plek waar ik het liefste wilde zijn."

De cabaretière stuurde het publiek terug naar de foyer van het theater voor een drankje en ging kijken bij haar man. "De ambulance was er al en je kon zien dat het niet goed ging. Ik ging terug het podium op om te zeggen dat er maar één plek was waar ik het liefste wilde zijn. Naast het bed van mijn man." Dat moment deed haar beseffen wat echt belangrijk is. "Dan is het alle hens aan dek. Dan is er maar één ding belangrijk en dat is Cees." Ze stuurde het publiek naar huis en annuleerde ook de voorstelling in Tilburg voor de volgende dag. Ook de voorstellingen die in Lochem en Maastricht op het programma stonden, werden uitgesteld.

