Autodief belandt in een sloot en gaat ervandoor

In de nacht van donderdag op vrijdag is een auto gestolen in Veldhoven. Later die nacht kwam de auto in een sloot terecht, net buiten Brabant in Zaltbommel. De bestuurder sloeg na de crash op de vlucht en is nog altijd niet gevonden door de politie.

De auto reed rond vier uur 's nachts om nog onbekende reden tussen Zaltbommel en Hurwenen (beide net over de Brabantse grens in Gelderland) de sloot in. Het is onduidelijk of de auto op dat moment achtervolgd werd door de politie. Om de bestuurder en mogelijke andere inzittenden in de omgeving van Zaltbommel te vinden, werd door de politie flink opgeschaald. De omgeving werd afgezet en er werden warmtecamera's ingezet van de brandweer. De politie heeft nog niemand gevonden of opgepakt.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision.