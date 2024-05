Schildpad op snelweg: langzaam maar zeker in de problemen

Dat het niet verstandig is om over de snelweg te lopen is duidelijk. Zeker als je een schildpad bent. Toch kreeg de politie vrijdagmiddag een melding dat het dier over de A67 net voorbij Geldrop zou lopen.

Toen agenten daar aankwamen, hebben ze vast nog even verbaasd gekeken. De trage viervoeter liep er namelijk echt. De 'schattige' schildpad maakte het goed, maar is wel voor de eigen veiligheid meegenomen door de dierenambulance. Komt regelmatig voor

De politie krijgt regelmatig een melding van overstekend wild. Meestal gaat het om een hert, koe, hond of kat. Om gevaar te voorkomen worden de dieren in voorkomende gevallen zo snel als mogelijk van de weg gehaald.