Ernstig ongeluk met 3 auto's op de A17, traumahelikopter landt op snelweg

Op de A17 bij Roosendaal is vrijdagmiddag rond vier uur een ongeluk met drie auto's gebeurd. De brandweer moest eraan te pas komen om iemand uit een van de auto's te bevrijden. Een deel van de A17 is vanuit Dordrecht in de richting Roosendaal dicht. Dit zorgt iets na vijf uur nog voor een paar kilometer file.

Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen naar de plek van het ongeluk. Drie inzittenden konden zelf uit hun auto komen. Voor een vierde inzittende gold dat niet. Hoe het nu met deze persoon is, is niet bekend. Het verkeer wordt over de rechter parallelrijbaan gestuurd.

