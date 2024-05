De spanning stijgt bij RKC Waalwijk, maar de spits heeft vertrouwen

De spanning bij RKC Waalwijk is de afgelopen dagen flink gestegen. De ploeg van trainer Henk Fraser hoopt komende zondag op bezoek bij PSV de competitie goed af te sluiten. Spits David Min (24) is uitstekend in vorm en verwacht dat zijn club ook volgend seizoen in de Eredivisie speelt. Als dat lukt, gaan ze zo snel mogelijk met de hele selectie de zon opzoeken.

RKC Waalwijk treft een PSV dat al kampioen is en net een midweek Ibiza achter de rug heeft. Geen ideale voorbereiding op de laatste wedstrijd natuurlijk, maar het belangrijkste doel is bereikt. Al is er voor PSV nog wel iets te halen, zoals het verbeteren van het eigen puntenrecord en de topscorerstitel voor Luuk de Jong. Deze spits heeft in totaal een doelpunt minder gemaakt dan AZ-aanvaller Vangelis Pavlidis.

Volgens spits David Min moet RKC Waalwijk zondag in ieder geval naar zichzelf kijken. “PSV speelt bijna nergens meer voor, wij willen erg graag in de Eredivisie blijven. Het is zaak om zo min mogelijk goals tegen te krijgen. In de Eredivisie blijven zou in ieder geval terecht zijn", zegt Min. "Op de tweede helft tegen PSV na, zijn we dit seizoen door niemand weggespeeld. We hebben wat punten onnodig weggegeven. Voor is een extra motivatie dat als we ons veilig spelen, we naar Ibiza gaan."

Met Min heeft RKC Waalwijk een speler die op lijstjes van andere clubs staat. Met in totaal tien goals is de spits bezig aan een sterke tweede competitiehelft. “Ik geloof dat als je vertrouwen hebt, het kan gaan draaien. In het voetbal kan het ook zomaar de andere kant op vallen. Ik zit nu in een goede fase. Dit heb ik altijd voor ogen gehad: eerst een basisplaats afdwingen en daarna belangrijk worden.”