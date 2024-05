Fietser aangereden op kruising, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

Een fietser is vrijdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Vlashoflaan met de Sweelincklaan in Tilburg. Het ging mis rond kwart over tien, toen de fietser de Sweelincklaan wilde oversteken.

De fietser werd geraakt door een automobilist die vanaf de Baggerweg met zijn auto de Vlashoflaan inreed. Gebroken voorvork

Door de klap kwam de fietser hard tegen de auto en vervolgens op het wegdek terecht. De man raakte gewond aan zijn hoofd en is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De voorvork van de fiets brak bij de aanrijding.