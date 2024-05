Man getaserd door agenten: vernielde voor hun ogen ramen met een staaf

Een man is vrijdagnacht aangehouden in Helmond omdat hij ramen van een gebouw aan de Kasteel-Traverse aan het vernielen was. Hij sloeg de ramen kapot met een ijzeren staaf.

Agenten waren die nacht naar de man op zoek, omdat ze op camerabeelden zagen dat hij met een ijzeren staaf door de Veestraat liep. Toen ze hem bij de Kasteel-Traverse zagen staan, spraken ze hem aan. Maar de man trok zich daar weinig van aan. Hij sloeg voor de ogen van de agenten meerdere ramen van het pand in met de ijzeren staaf. Omdat de verdachte niet luisterde, gebruikten de agenten uiteindelijk hun stroomstootwapen om de man aan te houden. Vervolgens is de man naar het cellencomplex in Eindhoven gebracht.