Sportvlieger Jean-Paul neemt zieke kinderen mee de lucht in

Kinderen met een ziekte of beperking beleefden zaterdag in Breda een onvergetelijke dag. Ze werden door Stichting Hoogvliegers mee de lucht ingenomen. "Ik mocht zelf een stukje vliegen en het ging super goed", zegt de 17-jarige Kayleigh, die zich hierdoor even niet ziek voelde. Of het nou een vliegtuig of een dure sportauto is: het kon allemaal op Breda International Airport.

Voor veel kinderen kwamen zaterdag dromen uit. Sportvlieger Jean-Paul Sablerolle zorgde ervoor dat ze even niet aan hun beperking of ziekte hoefden te denken. Hij neemt ze mee de lucht in of zorgt ervoor dat ze een ritje kunnen maken in een dure sportauto. Een eer om te helpen, zegt de sportvlieger. "Het is mooi dat je met zoiets kleins het verschil kunt maken voor de kinderen. Je hebt soms kinderen die zijn uitbehandeld en dan kun je met zo'n dag zoiets moois terugdoen", zegt de sportvlieger.

"De kinderen zijn vaak heel geconcentreerd in het vliegtuigje, maar als ze terugkomen zijn ze zo blij. We proberen er echt voor te zorgen dat ze even een dag niet ziek zijn. De berichten die we achteraf van ze krijgen, zijn vaak zo mooi."