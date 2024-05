Zieke kinderen beleven dag van hun leven: 'Zelf vliegtuig besturen'

"Ik mocht zelf een stukje vliegen en het ging super goed." De 17-jarige Kayleigh is een van de kinderen die zich op deze speciale dag 'even niet ziek' voelt. Stichting Hoogvliegers bezorgde zieke kinderen of kinderen met een beperking zaterdag een onvergetelijke dag. Of het nou een vliegtuig of een dure sportauto is: het kon allemaal op Breda International Airport.

"De kinderen zijn vaak heel geconcentreerd in het vliegtuigje, maar als ze terugkomen zijn ze zo blij. We proberen echt ervoor te zorgen dat ze even een dag niet ziek zijn. Wij zien namelijk ook wel wat er met de kinderen aan de hand is. De berichten achteraf zijn vaak zo mooi."

Voor veel kinderen kwamen zaterdag dromen uit en hoefden ze even niet aan hun beperking of ziekte te denken. Voor sportvlieger Jean-Paul Sablerolle is het een eer om daarbij te helpen. "Het is mooi dat je met zoiets kleins het verschil kan maken voor de kinderen. Je hebt soms kinderen die zijn uitbehandeld en dan kun je met zo'n dag zoiets moois terug doen."

Al was het nog even de vraag of op de Hoogvliegersdag ook echt kon worden gevlogen. Lange tijd was het bewolkt en dan mag geen vliegtuig van de startbaan opstijgen. Gelukkig was dat voor Shayenna niet erg. Zij had de dag van haar leven tijdens haar ritje op de motor. "Ik ben met mijn broertje meegegaan. Hij heeft een beperking en ik heb autisme. De motor ging superhard. We gingen wel 100 kilometer per uur!"

Gelukkig brak de zon uiteindelijk toch door en kwam Dilano's vliegdroom toch nog uit. "Ik heb nog nooit in een vliegtuig gezeten, ook niet op vakantie. Het is echt bijzonder dat ik dadelijk de copiloot ben. Ik ga straks ook nog zelf vliegen. Echt heel leuk."

Na Dilano wordt ook leeftijdgenoot Kayleigh meegenomen in het vliegtuig. Ondanks de zenuwen, heeft ze dag van haar leven. "Het is allemaal goed gegaan. Het was allemaal super mooi om te zien en ik heb zelfs nog een stukje mogen vliegen. Dit ga ik echt nooit meer vergeten."

