Wie is de allerbeste mascotte van Nederland? Daar werd zaterdag fanatiek om gestreden bij de 10 editie van het Nederlands Kampioenschap Mascotten in Tilburg. Een wild feestje met de gekste mascottes die de gekste dingen doen. Van een danswedstrijd tot een heuse mascotterun: het was meer dan een verkleedfeestje alleen. Mascotte Zwolfje is de regerend kampioen. Gaat deze wolf voor zijn derde titel op rij?