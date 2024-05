Alles gaat op rolletjes: Sacha en Ruby skeeleren naar Berlijn

Niet met de per trein, auto of vliegtuig: Ruby en Sacha skeeleren naar Berlijn. De twee vriendinnen uit Breda gaan daarmee een nieuwe uitdaging aan. Na eerst heel Nederland op de skeelers te hebben gezien, gaan ze nu in 11 dagen van Breda naar Berlijn. En dat doen ze niet voor een goed doel of als eerbetoon, maar gewoon voor de lol. 't Brabants Buske ging langs bij café de Bosche Poort, waar de twee vertelden over hun voorbereiding. Zouden ze getraind hebben?