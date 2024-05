Bestuurder uit auto geslingerd na heftige botsing, ravage op de weg

Op de Galderseweg in Breda is een bestuurder met twee bomen gebotst nadat hij de macht over het stuur verloor. Volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant werd de man uit de auto geslingerd door de impact van de botsing. Hij raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Uiteindelijk kwam het voertuig zo'n honderd meter na het raken van de bomen tot stilstand. De weg ligt bezaaid met brokstukken van de wagen en is afgezet. De politie doet onderzoek. Er kwamen veel hulpdiensten op de botsing af, waaronder een traumahelikopter.



Foto: Perry Roovers/SQ Vision.