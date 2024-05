Man aangesproken door agenten maar stapt toch dronken in de auto

Een automobilist zorgde zaterdagnacht voor stomme verbazing bij agenten in Someren. Hij reed stomdronken en zonder rijbewijs rond, terwijl de agenten hem vlak daarvoor nog hadden aangesproken.

De agenten waren naar de Scheidingsweg in het buitengebied van Someren gereden na een melding van een verdachte situatie. Toen ze daar aankwamen, zagen ze een auto in de berm, terwijl de lichten nog brandden. Op de achterbank zagen ze een man die lag te slapen.

"Om er zeker van te zijn dat deze man niets overkomen was, hebben we de man even gewekt", laat een van de agenten weten. "Hij vertelde ons dat hij nogal wat had gedronken en zo verstandig was geweest om niet te gaan rijden. Hij wilde eerst goed slapen en dan pas de volgende dag weer gaan rijden, als hij weer nuchter zou zijn. Wij waren heel tevreden met deze oplossing en wensten de man nog een goede nachtrust."

Toen de agenten even later over de Nieuwendijk reden, zagen ze in de verte een auto over de Scheidingsweg rijden. Dit zal toch niet de verstandige bestuurder van daarnet zijn?, vroegen zij zich af. "Jawel! De 'verstandige' bestuurder was op het briljante idee gekomen om toch maar eens te gaan rijden. Terwijl er twee politieauto's in dezelfde straat reden die hem zojuist gecontroleerd hadden", zegt de agent vol verbazing.