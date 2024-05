Waarschuwing voor zware onweersbuien: 'Kans op wateroverlast'

Het KNMI waarschuwt dat we zondagmiddag plaatselijk stevige onweersbuien krijgen. "Die kunnen veel neerslag met zich meebrengen. Er is kans op wateroverlast op sommige plekken in de provincie", vertelde Floris Lafeber van Weerplaza zondagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant.

"De verwachting is dat de meeste stapelwolken vanaf een uur 's middags komen. Rond twee uur 's middags kan het dan gaan regenen", vertelde Lafeber op de radio. "Ik verwacht de eerste buien in het zuidoosten van Nederland, dat kan ook het zuidoosten van onze provincie zijn. In de loop van de middag worden die buien een stuk steviger. Die verwacht ik rond een uur of vier 's middags."

"Regen- en onweersbuien zijn maandag talrijker dan vandaag."

Daarbij is het best warm voor de tijd van het jaar, met een graad of 21 en niet al teveel wind uit noordelijke richting. "In de loop van de avond wordt het op steeds meer plaatsen geleidelijk droog. Komende nacht is het ook droog, bij een graad of 11." Maandag wordt een vergelijkbare dag. "Die gaat wat mistig van start, maar in de loop van de maandag komt de zon er op steeds meer plaatsen bij. Er komen dan wel weer stapelwolken. Ook die groeien uit tot regen- en onweersbuien. Die zullen dan wat heviger zijn dan zondag. Het wordt dan iets minder warm, een graad of 19."

"Er komt de komende tijd nog best wel wat regen bij."

Dinsdag wordt volgens de weerman van Weerplaza een wat betere dag. "Met flink wat ruimte voor de zon, maar ook sluierwolken die over de provincie trekken. Het blijft dan groot deel van de dag droog, maar later op de dinsdag volgt wel een langdurige periode met regen", zegt Lafeber. En ook woensdag blijft het regenen. "Het is nog even afwachten hoe het neerslaggebied precies over Nederland gaat trekken. Maar de kans is groot dat er ook dan veel neerslag valt." De temperatuur komt ook woensdag uit op een graad of 19. Kortom, voorlopig blijft het regen dat de klok slaat. "De maand mei is echt nat van start gegaan. Op sommige plaatsen in de provincie is al meer dan honderd millimeter gevallen", weet de weerman. "Dat is een behoorlijke hoeveelheid en daar komt de komende tijd nog best wel wat bij." Pas vanaf donderdag staat wat stabieler weer op het programma. "Maar helemaal droog blijft het ook dan niet. Er blijft een kans op een enkele bui. Maar over het algemeen is het droog weer, met ruimte voor de zon en dagelijks zo'n 18 graden."