Politie zoekt doorgesnoven man met honkbalknuppel maar ontdekt wat anders

De politie werd zaterdagnacht rond halftwee gewaarschuwd dat er een doorgesnoven man met een honkbalknuppel zou rondlopen op de Bruggenseweg in Deurne.

"Wij moesten even twee keer kijken", laten de agenten weten op Instagram. "Wij dachten in eerste instantie dat dit de man was die wij zochten. Maar het werd ons snel duidelijk dat de man daar met hele andere intenties stond. Wij zagen namelijk dat er ook een vrouw in de auto zat..."

De agenten zochten snel verder naar de man met de honkbalknuppel, maar die werd niet meer gevonden. "Het een en ander wordt verder onderzocht."

Toen de agenten terugreden, zagen ze dat de blote man en vrouw vertrokken waren vanaf de Ooftweg.